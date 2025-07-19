АТЕШ: росіяни розгорнули у Севастополі польовий госпіталь через брак місць у лікарнях

Російські військові через брак місць для надання допомоги пораненим розгорнули польовий госпіталь на базі зберігання 810-ї бригади морської піхоти в тимчасово окупованому Севастополі.
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
"Агенти руху "АТЕШ" провели розвідку бази зберігання 810-ї бригади морської піхоти у Севастополі. Наразі техніка і частина особового складу перебувають там на відновленні. Там же розгорнули госпіталь для поранених, тому що місць для надання медичної допомоги не вистачає", – ідеться у повідомленні.
Російські військові зіткнулися із серйозним дефіцитом особового складу після значних втрат і доукомплектування за рахунок прихованої мобілізації його не компенсує.
Зокрема, на базі помітили велику кількість військовослужбовців з пораненнями і травмами, значна кількість і досі пересувається на милицях і лікується на місці.
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