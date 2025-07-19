Унаслідок російських обстрілів за добу на Сумщині постраждали 3 цивільних

За минулу добу унаслідок російських обстрілів на Сумщині поранень зазнали троє цивільних.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Внаслідок російських обстрілів території області є поранені мирні жителі. У Сумській громаді через атаку БПЛА поранено трьох людей", – ідеться у повідомленні.

Упродовж доби російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 32 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше постраждали Сумський і Шосткинський райони.

Ворог завдав понад 20 ударів КАБами і 30 ударів РСЗВ, застосував FPV-дрони і БпЛА по території Сумщини.

Унаслідок ворожих атак в області пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

У Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, заклад торгівлі. У Краснопільській громаді – об’єкт цивільної інфраструктури, а в Шосткинській громаді нежитлові приміщення і житлові будинки.

За добу місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуювали сімох людей.