Окупанти атакували цивільну інфраструктуру Шостки на Сумщині

Уночі під російськими масованими обстрілами опинилася Шосткинська громада Сумщини. Відомо про пошкодження у житловому секторі.
Про це інформує очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Майже протягом чотирьох годин росіяни атакували Шостку ударними БпЛА", – каже він.
Внаслідок атаки ворога зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі.
Обійшлося без постраждалих. На місці працюють профільні служби, триває обстеження території та ліквідація наслідків ударів.
- Ворог завдав наймасованішої комбінованої атаки із застосуванням БпЛА та ракет по місту Павлоград Дніпропетровської області.
- У ніч на 19 липня російські окупанти завдали масованого удару БпЛА по Одесі. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, є загиблі.