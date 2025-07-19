Окупанти атакували цивільну інфраструктуру Шостки на Сумщині

Є пошкодження у житловому секторі.

Уночі під російськими масованими обстрілами опинилася Шосткинська громада Сумщини. Відомо про пошкодження у житловому секторі.

Про це інформує очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Майже протягом чотирьох годин росіяни атакували Шостку ударними БпЛА", – каже він.

Внаслідок атаки ворога зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі.

Обійшлося без постраждалих. На місці працюють профільні служби, триває обстеження території та ліквідація наслідків ударів.