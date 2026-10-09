На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ

На Рівненщині завершили досудове розслідування щодо 14-річної дівчини, яку обвинувачують у вбивстві 27-річного військовослужбовця ЗСУ на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

Як визначило слідство, дівчина познайомилася в Telegram із громадянином Росії, який діяв за вказівкою співробітника ФСБ. Він запропонував їй убити українського військового, пообіцявши натомість організувати виїзд на підконтрольну Росії територію.

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Правоохоронці встановили, що неповнолітня мала почуття до куратора. Для виконання завдання дівчина отримала від замовників наркотичну речовину через логістичну компанію.

30 січня вона прийшла до орендованої квартири та чекала на військовослужбовця, з яким познайомилася в месенджері за десять днів до вбивства. Після того як 27-річний чоловік випив суміш і знепритомнів, дівчина, перебуваючи на відеозв’язку з куратором, його задушила.

Крім того, правоохоронці з’ясували, що 11 листопада неповнолітня на замовлення Росії підпалила в Рівному військове авто. За це їй обіцяли 1000 доларів, однак грошей вона не отримала.

Працівники карного розшуку затримали дівчину. Їй інкримінують умисне вбивство на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб. У разі обвинувального вироку їй загрожує до 15 років позбавлення волі.