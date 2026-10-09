Росіяни тероризували Чернігівщину: пошкоджені навчальний заклад, гуртожиток і гіпермаркет

Російські війська атакували Чернігівську область. Пошкоджень зазнали навчальний заклад, гуртожиток, фермерське господарство та гіпермаркет. Також постраждав літній чоловік.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус
Близько 10:00 напередодні російська "Герань" пошкодила навчальний заклад і гуртожиток у селі Мрин Ніжинського району.
У селі Куликівської громади боєприпаси типу "Бандероль" влучили у фермерське господарство. Будівля зазнала руйнувань, загорілася солома.
Ще один удар безпілотника "Герань" припав на подвір’я в селі Любецької громади. Унаслідок атаки постраждав чоловік старшого віку – він дістав акубаротравму.
Уночі російський дрон атакував гіпермаркет у передмісті Чернігова, після влучання виникла пожежа. Вранці ще один російський безпілотник влучив у дах будинку безпосередньо в Чернігові.