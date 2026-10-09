Росіяни тероризували Чернігівщину: пошкоджені навчальний заклад, гуртожиток і гіпермаркет

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Російські війська атакували Чернігівську область. Пошкоджень зазнали навчальний заклад, гуртожиток, фермерське господарство та гіпермаркет. Також постраждав літній чоловік.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус

Близько 10:00 напередодні російська "Герань" пошкодила навчальний заклад і гуртожиток у селі Мрин Ніжинського району.

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У селі Куликівської громади боєприпаси типу "Бандероль" влучили у фермерське господарство. Будівля зазнала руйнувань, загорілася солома.

Ще один удар безпілотника "Герань" припав на подвір’я в селі Любецької громади. Унаслідок атаки постраждав чоловік старшого віку – він дістав акубаротравму.

Уночі російський дрон атакував гіпермаркет у передмісті Чернігова, після влучання виникла пожежа. Вранці ще один російський безпілотник влучив у дах будинку безпосередньо в Чернігові.

Фото: ДСНС Чернігівщини

Фото: ДСНС Чернігівщини

Фото: ДСНС Чернігівщини