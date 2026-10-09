У деяких регіонах Україні застосували аварійні відключення світла

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

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Станом на ранок 9 жовтня через зумовлену черговими російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у окремих регіонах України запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомили в Укренерго.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В Укренерго попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Варто стежити за повідомленнями на сторінках обленерго.

Також закликають, якщо світло є, використовувати його економно.