У деяких регіонах Україні застосували аварійні відключення світла

Станом на ранок 9 жовтня через зумовлену черговими російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у окремих регіонах України запровадили аварійні відключення світла.
Про це повідомили в Укренерго.
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
В Укренерго попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Варто стежити за повідомленнями на сторінках обленерго.
Також закликають, якщо світло є, використовувати його економно.
- Сьогодні зранку на правому березі Києва та в Бучанському і Вишгородському районах області за командою Укренерго застосовані екстрені відключення.