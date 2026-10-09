Запасу було на тиждень: у Запоріжжі через зупинку видатків під загрозою була закупівля палива для громадського транспорту

Через зупинку видатків держказначейством у Запоріжжі опинилася під загрозою закупівля палива. Без фінансування лишилося не лише виконання Планів стійкості, а й забезпечення поточних витрат.

КП «Запоріжжяелектротранс» тиждень не могло укласти новий договір на постачання палива, бо ніхто не хотів брати участь у тендері, розуміючи, що оплати не буде. Про це в.о. міської голови Запоріжжя Регіна Харченко повідомила на організованому LB та EFI Group заході.

«Палива в місті залишалось на чотири дні», – зазначила вона.

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На тендер вийшла Укрнафта, тож закупівлю вдалося провести. Але через відсутність оплат під загрозою й інші критичні потреби.

«Для Запоріжжя надважливим є питання ліквідаційного фонду. Я не можу приїхати на обстріл, і людині, в якій немає половини даху чи вибиті всі вікна та двері, сказати: "Ну, вибачте, ми на тендері не змогли закупити будівельні матеріали"», – зазначила Харченко.

В.о. міського голови наголосила, що прифронтові регіони потребують більшої уваги.

Контекст

Україна через невиконання зобов'язань перед міжнародними партнерами недоотримала частину фінансової допомоги. У зв'язку з цим у вересні Кабінет міністрів вирішив зупинити всі некритичні видатки. Це торкнулося й фінансування виконання Планів стійкості.

Верховна Рада 12 вересня має зібратися на засідання – перше з 17 вересня. Голосування за законопроєкти, від яких залежить міжнародне фінансування, має відбутися 14 жовтня.

Президент, коментуючи затримку Верховної Ради в виконанні зобов'язань, казав, що просив Євросоюз збільшити терміни, у які необхідно проводити голосування за потрібні партнерам законопроєкти, бо в Києві тривоги і обстріли, і народні депутати не можуть працювати так, як парламентарі країн без війни.