Уряд призначив Зоряну Стецюк Державним секретарем Міноборони України

Вона очолюватиме апарат Міністерства та відповідатиме за його ефективну роботу та інституційний розвиток.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Уряд призначив Зоряну Стецюк Державним секретарем Міністерства оборони України.

Про це повідомили в Міноборони.

Вона очолюватиме апарат Міністерства та відповідатиме за його ефективну роботу та інституційний розвиток.

Серед ключових завдань – розвиток управлінських процесів і команд, координація роботи структурних підрозділів, забезпечення наступності управління та створення умов для безперебійно і стабільної роботи відомства.

Зоряна Стецюк має понад десять років досвіду на державній службі. Раніше вона працювала директором Директорату Міністерства оборони. До роботи в Міноборони очолювала директорат реінжинірингу публічних послуг Мінцифри, а з липня 2025 року була заступницею Міністра Мінцифри.

"Юридична, комплаєнс- та нормотворча експертиза Зоряни дозволить в Міноборони забезпечити діяльність сильних команд", - зазначили в Міноборони.