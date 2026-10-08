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Уряд призначив Зоряну Стецюк Державним секретарем Міноборони України

Вона очолюватиме апарат Міністерства та відповідатиме за його ефективну роботу та інституційний розвиток.

Уряд призначив Зоряну Стецюк Державним секретарем Міноборони України
Зоряна Стецюк
Фото: Міноборони/Telegram

Уряд призначив Зоряну Стецюк Державним секретарем Міністерства оборони України. 

Про це повідомили в Міноборони.

Вона очолюватиме апарат Міністерства та відповідатиме за його ефективну роботу та інституційний розвиток. 

Серед ключових завдань – розвиток управлінських процесів і команд, координація роботи структурних підрозділів, забезпечення наступності управління та створення умов для безперебійно і стабільної роботи відомства. 

Зоряна Стецюк має понад десять років досвіду на державній службі. Раніше вона працювала директором Директорату Міністерства оборони. До роботи в Міноборони очолювала директорат реінжинірингу публічних послуг Мінцифри, а з липня 2025 року була заступницею Міністра Мінцифри.

"Юридична, комплаєнс- та нормотворча експертиза Зоряни дозволить в Міноборони забезпечити діяльність сильних команд", - зазначили в Міноборони.

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