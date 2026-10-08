Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
«Держказначейство зупинило всі платежі». Що буде з місцевими бюджетами і підготовкою до зими
«Держказначейство зупинило всі платежі». Що буде з місцевими бюджетами і підготовкою до зими
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ГоловнаПолітика

Politico: EEAS, Канада та Литва вийшли з конференції з дезінформації після тиску США

Причиною стали заплановані панелі, на яких США описували як суб’єкта «іноземного маніпулювання інформацією та втручання» і розглядали американський уряд як потенційну загрозу для Європи.

Politico: EEAS, Канада та Литва вийшли з конференції з дезінформації після тиску США
Фото: З відкритих джерел

Адміністрація Дональда Трампа чинила тиск на дипломатичних представників ЄС, Канади та Литви, щоб вони вийшли з міжнародної конференції з питань дезінформації Disinfo2026, яка проходить у Вільнюсі 7-8 жовтня. Причиною стали заплановані панелі, на яких США описували як суб’єкта «іноземного маніпулювання інформацією та втручання» (FIMI) і розглядали американський уряд як потенційну загрозу для Європи.

Про це свідчать уривки телеграми Державного департаменту, які побачило POLITICO

FIMI – Foreign Information Manipulation and Interference («іноземне маніпулювання інформацією та втручання») – термін ЄС для позначення діяльності, спрямованої на викривлення інформаційного середовища, зокрема поширення дезінформації в інтернеті, зазвичай іноземними суб’єктами.

Реклама

Видання пише, що державний департамент США доручив посольствам у Франції, Норвегії, Румунії та Польщі, а також представництву при ЄС висловити занепокоєння Вашингтона і з’ясувати, чи погоджуються відповідні уряди з таким визначенням США. У Вашингтоні заявили, що прирівнювання США до Росії та Китаю є «хибною еквівалентністю», яка нібито применшує масштаби російського та китайського втручання в демократичні процеси. 

Одна з панелей конференції була присвячена темі «США як загроза FIMI», а інша – тому, як спільнота з протидії дезінформації реагує на тиск американського уряду. Державний департамент попросив деякі країни переглянути свою участь у конференції, причому дипломатам рекомендували висловлювати позицію усно, а не письмово. 

Норвегія, Румунія та Польща залишилися в програмі конференції, а Франція, попри звернення США, не відкликала свою участь. Натомість Канада та Литва після переговорів з американськими посадовцями відкликали свою підтримку і попросили прибрати логотипи їхніх дипломатичних відомств із матеріалів конференції. Європейська служба зовнішніх дій ЄС (EEAS) також була вилучена з офіційної програми після контакту з американською стороною. 

Представники EEAS і МЗС Литви пояснили вихід тим, що частина програми не відповідала їхнім офіційним позиціям. За даними телеграми Держдепартаменту, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив, що сесії, присвячені США, не відображають позицію литовського уряду, і пообіцяв, що представники литовського МЗС не братимуть у них участі.

Учасник конференції Адам Фівенсон назвав реакцію Держдепартаменту дивною, оскільки, на його думку, американські дослідники використовують гарантоване Першою поправкою право на свободу слова для обговорення протидії брехні та маніпуляціям. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies