Politico: EEAS, Канада та Литва вийшли з конференції з дезінформації після тиску США

Причиною стали заплановані панелі, на яких США описували як суб’єкта «іноземного маніпулювання інформацією та втручання» і розглядали американський уряд як потенційну загрозу для Європи.

Адміністрація Дональда Трампа чинила тиск на дипломатичних представників ЄС, Канади та Литви, щоб вони вийшли з міжнародної конференції з питань дезінформації Disinfo2026, яка проходить у Вільнюсі 7-8 жовтня. Причиною стали заплановані панелі, на яких США описували як суб’єкта «іноземного маніпулювання інформацією та втручання» (FIMI) і розглядали американський уряд як потенційну загрозу для Європи.

Про це свідчать уривки телеграми Державного департаменту, які побачило POLITICO.

FIMI – Foreign Information Manipulation and Interference («іноземне маніпулювання інформацією та втручання») – термін ЄС для позначення діяльності, спрямованої на викривлення інформаційного середовища, зокрема поширення дезінформації в інтернеті, зазвичай іноземними суб’єктами.

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Видання пише, що державний департамент США доручив посольствам у Франції, Норвегії, Румунії та Польщі, а також представництву при ЄС висловити занепокоєння Вашингтона і з’ясувати, чи погоджуються відповідні уряди з таким визначенням США. У Вашингтоні заявили, що прирівнювання США до Росії та Китаю є «хибною еквівалентністю», яка нібито применшує масштаби російського та китайського втручання в демократичні процеси.

Одна з панелей конференції була присвячена темі «США як загроза FIMI», а інша – тому, як спільнота з протидії дезінформації реагує на тиск американського уряду. Державний департамент попросив деякі країни переглянути свою участь у конференції, причому дипломатам рекомендували висловлювати позицію усно, а не письмово.

Норвегія, Румунія та Польща залишилися в програмі конференції, а Франція, попри звернення США, не відкликала свою участь. Натомість Канада та Литва після переговорів з американськими посадовцями відкликали свою підтримку і попросили прибрати логотипи їхніх дипломатичних відомств із матеріалів конференції. Європейська служба зовнішніх дій ЄС (EEAS) також була вилучена з офіційної програми після контакту з американською стороною.

Представники EEAS і МЗС Литви пояснили вихід тим, що частина програми не відповідала їхнім офіційним позиціям. За даними телеграми Держдепартаменту, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив, що сесії, присвячені США, не відображають позицію литовського уряду, і пообіцяв, що представники литовського МЗС не братимуть у них участі.

Учасник конференції Адам Фівенсон назвав реакцію Держдепартаменту дивною, оскільки, на його думку, американські дослідники використовують гарантоване Першою поправкою право на свободу слова для обговорення протидії брехні та маніпуляціям.