Стефанчук прокоментував поїздку депутатів Верховної Ради на форум до Танзанії

Спікер парламенту пояснив, що на цьмоу заході "вирішується дуже багато питань, в тому числі і щодо підтримки України".

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що в Танзанії проходить щорічне засідання Міжпарламентського союзу - найстарішої парламентської організації, де збираються парламентарі усіх країн. Тому українські депутати також поїхали на цей захід.

Про це Стефанчук розповів журналістам у Тернополі у межах ініціативи "Парламентський діалог", повідомляє Укрінформ.

За його словами, Україна повинна бути представлена засіданні, щоб відстоювати свої інтереси на міжнародній арені. Засідання Міжпарламентського союзу відбувається у Танзанії, оскільки президентка МПС є представницею цієї країни.

Стефанчук також наголосив, що в Танзанії вирішується дуже багато питань, в тому числі і щодо підтримки України.

"Тому сьогодні дуже важливий діалог між парламентами країн, оскільки кінцеве рішення про затвердження бюджетів, зокрема те, яка частина з них піде на підтримку України, ухвалюють саме парламенти... Ми можемо не займатися цією міжпарламентською діяльністю, але повірте мені, коли стане питання підтримки України на рівні парламентів багатьох країн, коли стане питання щодо, скажімо так, голосування за ті чи інші резолюції, які потрібні в Україні в Організації Об'єднаних Націй, коли стане питання підтримки відкриття та закриття кластерів в Європейському Союзі, коли стане питання підтримки України в частині озброєння, то тільки парламенти це можуть зробити. А це можливо тільки тоді, коли між парламентами буде чесний діалог", - пояснив Стефанчук.