Будапешт заявив про прогрес у питанні прав угорської меншини в Україні

В Угорщині схвалили намір внести до Верховної Ради законопроєкт, який має посилити освітні права угорської національної меншини

В Будапешті позитивно відреагувала на рішення України внести до Верховної Ради законопроєкт, який має посилити освітні права угорської національної меншини. Документ передбачає додаткові юридичні гарантії для навчання угорською мовою та розвитку мережі освітніх закладів.

Про це пише Reuters.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зазначив, що ухвалення відповідного законодавства є важливим для прав близько 100 тисяч етнічних угорців, які проживають в Україні. За його словами, питання прав національної меншини також пов’язане з позицією Будапешта щодо вступу України до Європейського Союзу.

Очікується, що рішення щодо документа ухвалять уже цього місяця. За словами глави МЗС Аніти Орбан, цьому кроку передували переговори українських та угорських експертів, а також консультації з представниками угорської громади Закарпаття.

Контекст

Питання мовних, культурних та освітніх прав угорської меншини Україна та Угорщина узгодили ще в червні. Тоді Мадяр заявляв, що після закріплення досягнутих домовленостей у законодавстві, а також виконання плану дій щодо переговорів про вступ до ЄС Будапешт підтримає відкриття першого кластера переговорів України з Євросоюзом.

Водночас угорський прем’єр неодноразово заявляв, що його уряд не підтримує прискореного проведення переговорів щодо вступу України до ЄС.