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Гегсет створює при Пентагоні Управління у справах релігії

Це управління сприятиме наданню “першокласної релігійної підтримки” і підпорядковуватиметься безпосередньо йому.

Гегсет створює при Пентагоні Управління у справах релігії
Міністр оборони США Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Піт Гегсет створює управління у справах релігії – це черговий крок у межах його реформ у Пентагоні, пов’язаних із питаннями віри.

Про це повідомляють Euronews.

У своєму виступі в середу він оголосив, що це управління сприятиме наданню “першокласної релігійної підтримки” і підпорядковуватиметься безпосередньо йому.

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“Наше відомство, можна сказати, зодягається у повну Божу зброю, адже хоча ми ведемо фізичну війну, всі ми знаємо, що справжня битва – духовна”, – зазначив він.

Гегсет впроваджує принципи своєї євангельської віри в роботу керівництва Пентагону: він організовує богослужіння для співробітників і часто говорить про Сполучені Штати як про християнську націю.

Згідно із заявою Пентагону, Управління у справах релігії (ORA) відстоюватиме інтереси військових капеланів та питання релігійної підтримки “на найвищому рівні відомства”.

Зазначається, що воно не “примушуватиме до участі в релігійних заходах, не надаватиме переваги жодній конфесії та не обмежуватиме прав військовослужбовців чи цивільних співробітників незалежно від їхнього віросповідання чи відсутності такого”.

Ініціативу Гегсета розкритикувала, серед інших, очільниця організації “Американці за відокремлення церкви від держави” Рейчел Лазер. Вона подала позов проти Пентагону через проведення там релігійних служб. Лазер заявила, що Пентагон зобов’язаний захищати свободу віросповідання”.

“Остання заява Гегсета порушує цю обіцянку, відводячи християнству ще важливішу роль у формуванні військової політики США”, – сказала вона.

Інші федеральні відомства також мали підрозділи, що займалися питаннями релігії та взаємодії з релігійними організаціями. Вони були створені за часів президентства Джорджа Буша-молодшого й продовжували діяти в різних формах за адміністрацій Обами та Байдена.

Президент Дональд Трамп під час свого першого терміну також створив у Білому домі відповідний офіс і реалізовував схожу ініціативу.

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