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У ЄС пройшла кризова нарада щодо вивільнення аварійних запасів нафти

До консультацій долучиться Міжнародне енергетичне агентство.

У ЄС пройшла кризова нарада щодо вивільнення аварійних запасів нафти
Нафтовий насос, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Країни ЄС та Європейська комісія у п’ятницю 2 жовтня провели переговори, які можуть відкрити шлях до нового вивільнення надзвичайних запасів нафти на тлі посилення тиску з боку Вашингтона. Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен повідомив Euronews, що нове екстрене вивільнення запасів є «можливим варіантом».

«Ми обговорюємо з усіма членами Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), а не лише зі Сполученими Штатами, коли буде правильний момент для вивільнення запасів, адже це одна з можливостей, які ми маємо. Ми вже використовували цей механізм і, найімовірніше, скористаємося ним знову», – сказав данський єврокомісар.

Доповнення. За даними агенції Reuters, під час телефонної розмови в п’ятницю уряди країн ЄС обговорили пропозицію, відповідно до якої європейські країни мали б вивільнити 50 млн барелів дизельного пального, а країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) – 50 млн барелів сирої нафти.

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Один із джерел повідомив Reuters у п’ятницю, що США вимагали від великих європейських країн, зокрема Франції та Німеччини, вивільнити 100 млн барелів дизельного пального протягом 20 днів.

Під час п’ятничної телефонної розмови країни ЄС обговорили, що будь-яка домовленість про подальше вивільнення запасів дизельного пального має передбачати зобов’язання США не запроваджувати односторонню заборону на експорт дизеля, повідомило одне з джерел.

Лідери країн G7 можуть провести телефонну розмову в п’ятницю після обіду, щоб обговорити подальші кроки. Наразі головує у G7 Франція.

Раніше Вашингтон попередив європейських союзників, що вони мають збільшити постачання дизельного пального зі своїх запасів, інакше можуть зіткнутися із забороною на експорт із боку США, повідомив Euronews речник Європейської комісії.

Переговори відбуваються на тлі скорочення пропозиції на ринку дизельного пального напередодні зими, що призводить до зростання цін для споживачів і посилює занепокоєння щодо достатності поставок.

Ірландія, яка головує в Раді ЄС, підтвердила проведення зустрічі країн ЄС та Єврокомісії для оцінки ситуації й визначення необхідних заходів. До консультацій долучиться Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), яке в березні координувало вивільнення 400 млн барелів нафти для підтримки світового ринку після ударів США та Ізраїлю по Ірану та закриття Ормузької протоки. Голова МЕА Фатіх Біроль також закликав європейські країни використати наявні запаси дизельного пального. 

На тлі тиску Вашингтона президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з Дональдом Трампом, а також із прем’єр-міністром Канади Марком Карні щодо координації дій для стримування цін на пальне та забезпечення доступності нафтопродуктів. Франція також планує якнайшвидше провести відеоконференцію лідерів G7 для координації заходів щодо стабілізації постачання сирої нафти та нафтопродуктів. 

1 жовтня представники Франції, Німеччини, Ірландії та Великої Британії вже провели переговори з Єврокомісією напередодні технічної зустрічі щодо можливого вивільнення резервів. Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав Європу негайно надати додаткові запаси дизеля, а дипломати ЄС охарактеризували тон Вашингтона як жорсткий; водночас адміністрація Трампа розглядає можливість 90-денної заборони на експорт дизельного пального для стримування внутрішніх цін у США напередодні листопадових проміжних виборів.

  • ЄС витратив додаткові €100 млрд на викопне паливо від початку війни між США та Іраном за той самий обсяг імпорту.
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