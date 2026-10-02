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У Румунії біля кордону впав дрон

На місці падіння зафіксували пожежу. 

У Румунії біля кордону впав дрон
населений пункт Плауру біля кордону з Україною
Фото: Google Maps

2 жовтня, у п’ятницю вранці в румунському повіті Тулча повідомили про падіння об’єкта, можливо безпілотника, після чого спалахнула пожежа. 

Як пише румунське медіа Digi24, район оточили, а Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що постраждалих і матеріальних збитків немає. Водночас радари не зафіксували жодного несанкціонованого проникнення в повітряний простір Румунії.

У ніч із 1 на 2 жовтня система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила нові атаки безпілотників по цивільних об’єктах та об’єктах інфраструктури в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією, у північній частині повіту Тулча.

«Близько 05:00 надійшло повідомлення про падіння об’єкта, можливо безпілотного літального апарата, поблизу населеного пункту Плауру, повіт Тулча, після чого виникла пожежа. Постраждалих або матеріальних збитків немає», – повідомили представники Міністерства національної оборони.

Вони додали, що до місця події було направлено спеціальний автомобіль Генеральної інспекції з надзвичайних ситуацій (IGSU) та команди MApN для гасіння пожежі.

  • Наприкінці вересня у країні виявили уламки дрона, але порушення повітряного простору у цей час не фіксували. 
  • А перед цим через безпілотники піднімали винищувачі. 
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