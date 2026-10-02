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Голова МЗС Польщі закликав президента до скромності через коня на ім'я Рамзес

У сусідній країні уряд та президент знову обмінюються "люб'язностями".

Голова МЗС Польщі закликав президента до скромності через коня на ім'я Рамзес
Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно прокоментував наявність у президента країни Кароля Навроцького та його родини коней, одного з яких звуть Рамзесом.

Як пише Onet, дипломат припустив, що у глави держави є "фараонські амбіції", але закликав дочитати роман письменника Болеслава Пруса "Фараон", в кінцівці якого Рамзеса XIII вбивають в результаті заколоту. 

Сікорський закликав "цінувати скромність" і нагадав про інших лідерів з надмірною жагою до влади, які займалися розведенням недешевих в утриманні тварин - Віктор Орбан із його зебрами та Віктор Янукович зі страусами у Межигір'ї.

У канцелярії Навроцького на цей випад з боку урядовця відреагували також креативно: речник Рафал Лешкевич заявив, що потрібне "коняче здоров'я, щоб протистояти черговій пропагандистській медіакампанії проти президента".

Між польськими міністрами, а особливо прем'єром Дональдом Туском та очільником МЗС Радославом Сікорським, та президентом Навроцьким тривалий час точиться конфлікт. Урядовці належать до лівоцентриської партії "Громадянська платформа", в той час як глава держави є представником правої антиукраїнської партії "Право і справедливість".

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