США ввели санкції проти мережі A7, яку Іран і Росія використовували для обходу санкцій

Міністерство фінансів США ввело санкції проти мережі A7 — тіньової банківської системи, пов'язаної з Росією.

Як ідеться на сайті американського відомства, іранський режим, Корпус вартових ісламської революції, підконтрольні Ірану бойовики та інші підсанкційні особи активно використовували мережу для проведення незаконних фінансових операцій та обходу обмежень.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) визнало A7 транснаціональною злочинною організацією. Мережею керує засуджений за шахрайство Ілан Шор. Організація створила розгалужену систему компаній-субагентів по всьому світу. Вони підробляли торговельну документацію, аби видавати незаконні платежі за звичайну комерційну діяльність. За власними даними мережі, на початок 2026 року вона обробляла понад 2 тисячі транзакцій на день загальним обсягом понад 7,5 трлн рублів (близько $91,5 млрд).

А7 використовували зокрема для продажу іранської нафти через «тіньовий флот», закупівлі зброї, обслуговування кіберзлочинців і переказу коштів через найбільшу криптовалютну біржу Ірану Nobitex. Лише з січня 2025 року по червень 2026 року її субагенти провели транзакцій на суму понад $17 млрд, заявив Мінфін США.

У межах нових обмежень хочуть заборонити перекази коштів за участю субагентів A7 та застерегти банки про підозрілу діяльність. Водночас OFAC заблокував усі активи мережі та її компаній у юрисдикції США, а також заборонив американським громадянам і фінансовим установам проводити з ними будь-які операції.