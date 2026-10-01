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У Латвії підозрюють двох людей у шпигунстві на користь Росії: один з них використовував приватний літак

Підозрювані отримували відомості про сили НАТО, розміщені в Латвії, а також про підтримку країною України.

У Латвії підозрюють двох людей у шпигунстві на користь Росії: один з них використовував приватний літак
Ілюстративне фото
Фото: euro-security.info

Служба безпеки Латвії затримали чоловіка та жінку, яких підозрюють у зборі інформації про оборонні спроможності країни на користь російської військової розвідки.

Про це йдеться в заяві латвійської Служби державної безпеки, яку цитує Bloomberg.

За даними слідства, підозрювані отримували відомості про сили НАТО, розміщені в Латвії, а також про підтримку країною України. Згодом вони передавали цю інформацію російській військовій розвідці.

Один із затриманих, як стверджують латвійські спецслужби, використовував приватний літак для фотографування військової бази в Адажі. 

Пару затримали ще 27 червня. Водночас про справу латвійська розвідка публічно повідомила лише 30 вересня.

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