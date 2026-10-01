У Латвії підозрюють двох людей у шпигунстві на користь Росії: один з них використовував приватний літак

Служба безпеки Латвії затримали чоловіка та жінку, яких підозрюють у зборі інформації про оборонні спроможності країни на користь російської військової розвідки.
Про це йдеться в заяві латвійської Служби державної безпеки, яку цитує Bloomberg.
За даними слідства, підозрювані отримували відомості про сили НАТО, розміщені в Латвії, а також про підтримку країною України. Згодом вони передавали цю інформацію російській військовій розвідці.
Один із затриманих, як стверджують латвійські спецслужби, використовував приватний літак для фотографування військової бази в Адажі.
Пару затримали ще 27 червня. Водночас про справу латвійська розвідка публічно повідомила лише 30 вересня.
- Нещодавно у Латвії заборонили видавати дозволи на зброю особам, які мають російське чи білоруське громадянство. Таким чином для таких осіб під забороною видачі буде дозвіл на придбання, зберігання, носіння вогнепальної чи пневматичної зброї великої потужності та дозвіл на колекціонування зброї.