Естонія заборонила транзит зерна з Росії та Білорусі. Сибіга подякував за це рішення (доповнено)

Уряд Естонії вирішив заборонити транзит зерна з Росії та Білорусі через країну. Хоча Росія та Білорусь досі не використовували Естонію для експорту свого зерна, запровадження обмеження запобігатиме цьому в майбутньому. Глава МЗС України Андрій Сибіга подяував за це рішення.

Про це пише ERR.

Через російську агресію в Україні експорт зерна як з Росії, так і з України через порти Чорного моря фактично припинився. Росія зараз шукає нові експортні маршрути для свого зерна, а транзит зерна через Латвію різко зріс за останні місяці .

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Як зауважив міністр закордонних справ Маргус Цахкна, Росія атакує українські порти та перешкоджає потраплянню українського зерна на світовий ринок. Тому було б цинічно дозволити їй одночасно експортувати своє зерно через естонські порти.

За словами Цахкни, позиція Естонії відома.

«Ми вже у вересні заявили, що немає сенсу планувати транспортування російського зерна через Естонію. Тепер ми покладемо цьому край державною санкцією. Ми не пом’якшимо наслідки війни, яку сама Росія розпочала», – наголосив міністр.

За даними міністерства, транзит російського зерна через Естонію досі практично відсутній. Заборона гарантує, що Естонія не стане новим транзитним маршрутом для російського зерна. Постанова набирає чинності наступного дня після її опублікування в Державному віснику.

Представники Латвії та Литви також висловилися про плани зупинити транзит російського зерна через свою територію.

«Ми працюємо разом з Латвією та Литвою, щоб російське зерно не проходило транзитом через порти країн Балтії. Країни Балтії не можуть дозволити, щоб військова економіка Росії підтримувалася через наші порти», – наголосив Цахкна.

Доповнення. Пізніше міністр закордонних справ України подякував Естонії за таке рішення.

«Для агресора, який використовує продовольство та свободу судноплавства як зброю, не має бути можливим вести бізнес у звичному режимі. Естонія демонструє правильний приклад. Ми вітаємо координацію з Латвією та Литвою й закликаємо інших наслідувати цей підхід» – зазначив Андрій Сибіга.

Він додав, що Росія має відчувати наслідки своєї агресії всюди, де б вона не намагалася знаходити джерела доходів та шляхи для підтримки агресії і наголосив, що чим більше дверей Європа зачинятиме перед російським бізнесом, тим складніше Москві буде фінансувати війну.

Європейський Союз запровадив тарифи на російську та білоруську зернову продукцію у 2024 році, щоб припинити її імпорт до Європейського Союзу. Однак тарифи не повністю запобігають транзиту зерна через Європейський Союз до третіх країн.