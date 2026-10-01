У США спробу смертної кари пережила 50-річна Кріста Пайк, засуджена за тортури і вбивство

З 1976 року, після відновлення Верховним судом Сполучених Штатів смертної кари у країні, серед 1683 страчених було лише 18 жінок.

Американка Кріста Пайк, засуджена за вбивство однокласниці, скоєне 30 років тому, пережила страту шляхом смертельної ін'єкції у штаті Теннессі, пише Reuters.

Таким чином у США зірвалася перша за два століття спроба штату виконати смертний вирок щодо жінки.

У січні 1995 року, коли сталося вбивство, Пайк було 18 років. Разом зі своїм 17-річним хлопцем та ще одним спільником вона заманила свою однокурсницю з професійно-технічного центру “Job Corps” у Ноксвіллі до лісистої місцевості. Там Колін Слеммер катували та вбили.

Свідками спроби страти були журналісти

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NBC News повідомили, що під час процедури адвокати Пайк подали до федерального суду клопотання про зупинення її страти, посилаючись на свідчення очевидців про те, що “виконавці ввели вміст обох шприців із препаратами для смертельної ін'єкції, а Пайк усе ще жива й хропе”.

Журналісти, які були свідками спроби страти, описували хропіння, гучні видихи, важке дихання та скарги Пайк на дискомфорт у руці. Час від часу завісу закривали, тож журналісти могли чути лише звуки.

За їхніми словами, до приміщення двічі викликали священнослужителів – ще до того, як біля в’язниці помітили машину швидкої допомоги, що згодом поїхала геть.

Про фізичний стан Пайк після неуспішної спроби страти не повідомлять. Також незрозуміло, які правові кроки можуть вжити її адвокати або влада штату після того, як засуджену перевезли з в'язниці суворого режиму “Рівербенд” у Нешвіллі до медичного закладу.

Правозахисники оприлюднили петицію проти страти

Адвокати Пайк та правозахисники виступають проти страти, посилаючись на вік засудженої на момент скоєння злочину, пережите нею в дитинстві сексуальне насильство та наявність у неї невиліковного психічного розладу.

У петиції захисту обсягом 226 сторінок, оприлюдненій у понеділок, міститься прохання до губернатора замінити Пайк смертну кару на довічне ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Її адвокати виклали факти про недбале ставлення до неї у дитинстві та два випадки зґвалтування у віці 11 та 17 років. Вони також послалися на діагнози – біполярний розлад і посттравматичний стресовий розлад, – встановлені їй під час перебування в ув’язненні.

Додамо, у серпні 2001 року Пайк також було визнано винною у замаху на вбивство першого ступеня під час нападу на іншого ув’язненого.

Департамент виконання покарань штату Теннессі заявив зі свого боку, що дотримався всіх етапів встановленого законом протоколу виконання смертної кари, затвердженого офісом Генерального прокурора штату.

“Хімічна речовина для смертельної ін'єкції, передбачена протоколом, незмінно демонструвала свою ефективність, а сам протокол не передбачає жодних додаткових процедур, окрім тих, що були проведені цього вечора. Крісту Пайк перевезено до медичного закладу за межами установи”, — йдеться у заяві.

Як повідомляє видання “Nashville Tennessean”, губернатор штату Теннессі Білл Лі, який у понеділок відхилив клопотання Пайк про помилування, оголосив про призупинення всіх страт цього року та закликав провести “всебічну перевірку незалежною стороною” обставин спроби страти Пайк.