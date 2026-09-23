У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка

Акторка Гейден Панеттьєрі померла за 5 днів до свого 37-річчя.

Слідчі у Південній Кароліні заявили, що смерть голлівудської акторки, матері єдиної доньки ексчемпіона світу з боксу Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі не була насильницькою.

Як пише ABC News, коронер окруту Грінвілль визначив причиною зупинки серця фатальне поєднання в організмі чотирьох речовин, пов'язаних із вживанням наркотиків. Розтин показав, що знаменитість вживала фентанил - сильний опіоїд. Разом з ним у крові Панеттьєрі було знайдено препарати, які застосовують для лікування м'язових спазмів, безсоння, ментальних розладів та панічних атак.

Саме випадкове передозування фентанилу, ймовірно, стало ключовою причиною смерті. Водночас на тілі акторки не було знайдено жодних ознак травмування.

Мати Гейден Леслі Вогель назвала свою доньку "борцем, яка не приховувала своєї залежності, але була рішуче налаштована повернутися до здорового життя". Вона вимагає притягнути до відповідальності тих, хто постачав Панеттьєрі наркотики.