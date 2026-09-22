Президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять жертв теракту 9/11 у Нью-Йорку, в Національному меморіалі та музеї 11 вересня.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Підлий і жахливий теракт, який забрав життя невинних людей. І саме таку підлість терористів ми ніколи не приймемо. Завжди пам’ятатимемо тих, хто бореться з терором, і тих, хто став його жертвою. Вічна пам’ять усім загиблим", – наголосив Зеленський.

Меморіал розташований на місці колишнього комплексу Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку та присвячений пам’яті близько трьох тисяч людей, які загинули внаслідок терористичного акту 11 вересня 2001 року, і шістьох загиблих під час вибуху у Всесвітньому торговельному центрі 26 лютого 1993 року.

Нагадаємо, що в серпні суддя Військово-повітряних сил США постановив, що Халід Шейх Мохаммед, якого звинувачують у тому, що він був головним організатором терактів 11 вересня 2001 року у США, та троє співобвинувачених постануть перед військовим трибуналом у червні 2028 року. Апеляційний суд США раніше заборонив їм іти на угоду зі слідством.