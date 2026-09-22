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Зеленський у Нью-Йорку вшанував пам’ять жертв теракту 9/11

Президент відвідав Меморіал на місці колишнього комплексу Всесвітнього торговельного центру.

Зеленський у Нью-Йорку вшанував пам’ять жертв теракту 9/11
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять жертв теракту 9/11 у Нью-Йорку, в Національному меморіалі та музеї 11 вересня.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Підлий і жахливий теракт, який забрав життя невинних людей. І саме таку підлість терористів ми ніколи не приймемо. Завжди пам’ятатимемо тих, хто бореться з терором, і тих, хто став його жертвою. Вічна пам’ять усім загиблим", – наголосив Зеленський. 

Меморіал розташований на місці колишнього комплексу Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку та присвячений пам’яті близько трьох тисяч людей, які загинули внаслідок терористичного акту 11 вересня 2001 року, і шістьох загиблих під час вибуху у Всесвітньому торговельному центрі 26 лютого 1993 року.  

Нагадаємо, що в серпні суддя Військово-повітряних сил США постановив, що Халід Шейх Мохаммед, якого звинувачують у тому, що він був головним організатором терактів 11 вересня 2001 року у США, та троє співобвинувачених постануть перед військовим трибуналом у червні 2028 року. Апеляційний суд США  раніше заборонив їм іти на угоду зі слідством.

  • 11 вересня 2001 року в США був здійснений найбільший за кількістю жертв теракт в історії. Чотири групи терористів захопили чотири рейсові пасажирські літаки, два з них були спрямовані у вежі Всесвітнього торгового центру на Мангеттені в Нью-Йорку, в результаті обидва хмарочоси обвалилися. Третій лайнер був спрямований у будівлю Пентагону поблизу Вашингтона.
  • Команда і пасажири четвертого літака спробували перехопити у терористів керування, літак впав у поле біля боро Шанксвілл в штаті Пенсильванія. Крім 19 терористів-самогубців, в результаті атак загинули 2977 осіб, ще 24 були оголошені зниклими безвісти. Серед загиблих – 12 українців.
  • У вересні 2021 року Президент США Джо Байден підписав указ щодо розсекречення документів Федерального бюро розслідувань про розслідування терактів.
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