Суд над обвинуваченим у організації терактів 11 вересня призначили на червень 2028 року

Суддя Військово-повітряних сил США постановив, що Халід Шейх Мохаммед, якого звинувачують у тому, що він був головним організатором терактів 11 вересня 2001 року у США, та троє співобвинувачених постануть перед військовим трибуналом у червні 2028 року.

Про це пише Reuters.

Розпорядження про призначення дати суду, підписане підполковником ВПС США Майклом Шрамою, стало черговим етапом у процесі, який супроводжується дворічним юридичним протистоянням навколо чотирьох ув’язнених, що утримуються на базі Гуантанамо на Кубі.

Реклама

Відповідно до розпорядження Шрами, Мохаммед та троє його співобвинуваченихених – Валід Мухаммад Саліх Мубарак бін Атташ, Мустафа Ахмед Адам аль-Хавсаві та Алі Абдул Азіз Алі Алі – постануть перед судом, який розпочнеться 5 червня 2028 року.

Слухання розпочнуться з формування колегії, до складу якої увійдуть виключно військовослужбовці. Вони виконуватимуть роль присяжних відповідно до правил військового правосуддя.

Вступні промови сторін пролунають через 30 календарних днів після формування колегії. Потім прокуратура представить свої докази, після чого обвинувачені зможуть подати клопотання про винесення виправдувального рішення.

Розпорядження передбачає для обох сторін можливість виступати щодо цих клопотань і відповідати на аргументи одна одної, а також дозволяє прокурорам поновити представлення своєї доказової бази.

Захист розпочне представлення основних доказів через 60 календарних днів після завершення виступу прокуратури.

Судовий процес завершиться етапом винесення вироку та визначення покарання.

Шрама відхилив пропозицію прокурорів розпочати суд у січні 2027 року, зазначивши, що це залишило б надто мало часу для «вирішення питань щодо доказів та дотримання процесуальних вимог до початку суду».

Минулого місяця апеляційний суд США не дозволив Мохаммеду та двом його співобвинуваченим визнати провину відповідно до угод, які передбачали б відмову від смертної кари. Апеляційне рішення скасувало постанови військового судді та Суду військових комісій США, які підтримували укладення угоди.

Реклама

Цю угоду запропонували минулого року, і її схвалив посадовець, який відповідає за роботу військового суду Пентагону в Гуантанамо. Однак у серпні минулого року тодішній міністр оборони США Ллойд Остін скасував її на тлі критики з боку республіканських законодавців.

Мохаммед залишається найвідомішим ув’язненим у слідчому ізоляторі Гуантанамо, який у 2002 році створив тодішній президент США Джордж Буш для утримання іноземних підозрюваних у бойовій діяльності після терактів 11 вересня 2001 року.

Мохаммеда звинувачують в організації змови, метою якої було захоплення пасажирських літаків та їхнє спрямування на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та будівлю Пентагону.

Унаслідок терактів 11 вересня загинули майже 3000 людей.