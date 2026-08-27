У французькому Кані водій наїхав на автобусну зупинку

Водій автомобіля здійснив наїзд на автобусну зупинку біля центрального вокзалу міста Кан на півночі Франції. В цей час там перебував натовп.

Як пише Deutshe Welle, на місці загинули щонайменше двоє людей, постраждали близько десятка. Чоловік за кермом чорної автівки залишив місце злочину, його було затримано на відстані 20 кілометрів від центру Кана за підозрою у вбивстві.

Наразі поліція намагається з'ясувати, чи були дії водія усвідомленими. Про теракт поки не йдеться, але слідчі працюють з різними версіями.