У Пакистані щонайменше 14 новонароджених загинули внаслідок пожежі у лікарні

Вогонь спалахнув у кондиціонері у відділенні матері та дитини лікарні PIMS в Ісламабаді та швидко поширився через підключене кисневе обладнання.

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Щонайменше 14 новонароджених загинули внаслідок пожежі в пологовому відділенні лікарні в столиці Пакистану Ісламабаді.

Про це повідомляє BBC.

Пожежа спалахнула в кондиціонері у відділенні матері та дитини лікарні PIMS і швидко поширилася через підключене кисневе обладнання.

Врятувати вдалося одного новонародженого з 15 немовлят, які на той момент перебували у відділенні. Діти були або в інкубаторах, або підключені до кисню. За словами речника лікарні, дитину, яка вижила, врятував лікар.

Відомо, що окружний магістрат Ісламабада створив комісію для розслідування пожежі, яка має підготувати звіт “протягом 24 годин”.

Пакистанський інститут медичних наук (PIMS), який є одним з найбільших державних медичних та навчальних закладів країни, розташований у центрі Ісламабаду.