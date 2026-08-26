У Пакистані щонайменше 14 новонароджених загинули внаслідок пожежі у лікарні

Щонайменше 14 новонароджених загинули внаслідок пожежі в пологовому відділенні лікарні в столиці Пакистану Ісламабаді.
Про це повідомляє BBC.
Пожежа спалахнула в кондиціонері у відділенні матері та дитини лікарні PIMS і швидко поширилася через підключене кисневе обладнання.
Врятувати вдалося одного новонародженого з 15 немовлят, які на той момент перебували у відділенні. Діти були або в інкубаторах, або підключені до кисню. За словами речника лікарні, дитину, яка вижила, врятував лікар.
Відомо, що окружний магістрат Ісламабада створив комісію для розслідування пожежі, яка має підготувати звіт “протягом 24 годин”.
Пакистанський інститут медичних наук (PIMS), який є одним з найбільших державних медичних та навчальних закладів країни, розташований у центрі Ісламабаду.
- За останні роки Пакистан пережив низку великих пожеж. У січні пожежа охопила торговий центр Gul Plaza у найбільшому місті Пакистану Карачі, унаслідок загинуло 67 людей.
- 16 людей загинули у 2021 році, коли вогонь охопив невелику фабрику в житловому районі Карачі.
- У 2012 році близько 300 робітників загинули внаслідок пожежі на фабриці, також у Карачі. У будівлі не було аварійних виходів і робітники опинилися в пастці за металевими ґратами.