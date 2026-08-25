ЗМІ: Франція прагне обмежити закупівлю озброєння для України поза межами ЄС

Євросоюз поки дозволив витрачати кошти на товари з третіх країн, якщо в Європі немає аналогів.

Франція наполягає на обмеженні терміну дії винятків, які дозволяють Україні купувати зброю та техніку неєвропейського виробництва за кошти кредитної програми ЄС на 90 млрд євро.

Таким чином Париж намагається спрямувати більше грошей на підтримку європейських і безпосередньо французьких виробників, передає Euronews.

У межах кредитної програми нашій державі дозволили витрачати європейські кошти на товари з третіх країн, якщо в Європі немає аналогів або якщо вони занадто дорогі чи потребують багато часу для виготовлення.

Україна вже скористалася цим правом і погодила дві виняткові закупівлі: китайські комплектуючі для безпілотників та американські ракети для систем Patriot. Єврокомісія схвалила ці запити через брак власних потужностей у ЄС.

Водночас Франція вимагає, щоб такі винятки мали тимчасовий характер і з часом поступалися місцем європейській продукції, зокрема французьким системам ППО SAMP/T. Натомість дев'ять країн ЄС, серед яких Німеччина, Швеція і Польща, закликали надати Україні максимальну гнучкість у виборі постачальників для швидкого задоволення потреб фронту.

Наразі Єврокомісія має ухвалювати рішення щодо кожного нового траншу: якщо на ринку з'явиться європейський аналог з відповідними обсягами і ціною, брюссельські урядовці зможуть відмовити у продовженні винятку й зобов'язати Україну купувати зброю в Європі.