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Politico: Хакери на замовлення держав атакували високопосадовців ЄС у месенджерах

Із початку року фахівці з кібербезпеки блоку зафіксували вісім серйозних інцидентів.

Politico: Хакери на замовлення держав атакували високопосадовців ЄС у месенджерах
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Іноземні уряди намагалися зламати акаунти високопосадовців ЄС у месенджерах. 

Про це йдеться у внутрішній презентації кіберзахисту ЄС, яку отримало Politico.

У липневому звіті для представників країн-членів блок назвав захоплення акаунтів високопосадовців однією з головних кіберзагроз цього року. Це стало першим офіційним підтвердженням від структур ЄС щодо цілеспрямованих атак на посадовців через месенджери та першим випадком, коли європейські органи безпосередньо пов'язали ці дії з іноземними державами.

Для злому хакери застосовували таргетований фішинг і соціальну інженерію. Вони надсилали високопосадовцям персоналізовані повідомлення зі шкідливими посиланнями чи файлами, а також видавали себе за службу підтримки Signal, аби виманити коди доступу й читати приватні і групові чати.

Раніше розвідки кількох країн ЄС вже попереджали про подібні кампанії. Зокрема, нідерландські спецслужби прямо пов'язали ці атаки з Росією, а Німеччина повідомила про загрозу для політиків, військових, дипломатів і журналістів. Через це Єврокомісія вже рекомендувала посадовцям закрити деякі робочі групи у Signal та обмежити використання цивільних месенджерів.

Загалом із початку року фахівці з кібербезпеки ЄС зафіксували вісім серйозних інцидентів. Головною проблемою залишається те, що різні інституції блоку досі використовують розрізнені системи захисту та не мають єдиної безпечної платформи для обміну таємними документами.

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