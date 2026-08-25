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«Трішки» ракет до Patriot і згода на ліцензії для виробництва SCALP: президент підсумував домовленості з партнерами

Зеленський вважає, що це в цілому непогані результати. 

«Трішки» ракет до Patriot і згода на ліцензії для виробництва SCALP: президент підсумував домовленості з партнерами
Володимир Зеленський
Фото: скриншот трансляції

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів з міжнародними партнерами, що відбулися в Києві з нагоди Дня незалежності 23-25 серпня. Насамперед одна країна підтвердила надання кількох систем ППО Crotal і ракет для них. Уже отримала країна американські ракети AIM для збиття російських ракет.

Крім того, надали дефіцитні ракети для американських систем Patriot. Про це президент сказав на брифінгу в Києві 25 серпня, який транслювало Суспільне. 

«Ще трішки зайшло ракет Patriot. Скільки – не можу сказати», – сказав він, додавши, що треба більше. 

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Велика Британія підтвердила розблокування надання ліцензій на виробництво ракет SCALP Україні. Учора Франція і Британія надали позитивну відповідь. Президент вважає, що це сильно рішення, хоча поки що невідомо, коли вдасться фіналізувати домовленість. Надалі працюватимуть технічні команди.

«Зараз технічні команди зустрінуться, покажуть нам календар», – сказав він. 

Також учора досягнули угоди за 7-10 днів напрацювати графік зустрічей по спільному з Європою антибалістичному проєкту Freyja. За словами президента, всі тимчасові блокування від окремих компаній у цьому процесі розблокують. 

Литва і Фінляндія привезла оборонні пакети, Норвегія надасть 9 млрд фінансування на наступний рік з коштів поза ЄС. Ця країна також може долучитися до розбудови офісу проєкту Frejya. Домовилися і про пряму підтримку регіонів від Данії (допомагатиме Миколаївській області), Естонії (допомагатиме Житомиру), Бельгії. Є кілька пакетів для ветеранської політики від Німеччини і Бельгії. Берлін допоможе й енергетиці. 

«Швеція дає серйозний фінансовий пакет фінансування виробництва дронів», – додав глава країни.

Естонія підтвердила, що продовжить надавати військову підтримку Україні в тих самих обсягах, що зараз. Окремо фінансуватимуть Drone Deal. 90 % дронів, які країни виготовлять спільно, йтимуть в Україну. 

SCALP

Ракети SCALP, дозвіл на виробництво яких Україні привіз прем'єр Енді Бернем 24 серпня, є британською версією французьких ракет Storm Shadow. У 2023 році Лондон і Париж пішли на безпрецедентний на той час крок і першими надали Україні засоби для далекобійного ураження.

Ракети здатні вражати цілі на відставні 240 км углиб Росії, писало BBC Україна. Це не така значна дальність, як вудронів українського виробництва. Ракети є всепогодними і оснащеними сучасними навігаційними системами. Швидкість SCALP – до 1500 км/год. Україна запускає їх із літаків Су.

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