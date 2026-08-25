У Німеччині невідомі пошкодили кабелі на залізниці. Підозрюють диверсію

Слідство не виключає, що ушкодження могли спричинити роботи на залізниці. Втім, оператора про них не повідомляли.

У Німеччині в місті Бакнанг неподалік Штутгарта невідомі пошкодили кілька кабелів залізничної лінії. Це призвело до порушення руху поїздів і перебоїв у телефонному й Інтернет-зв'язку, пише dpa international з посиланням на повідомлення поліції.

Речник поліції сказав, що фахівці з відділу контртероризму і державної безпеки розслідують ймовірну диверсію. За попередніми даними, зловмисники перерізали кабелі за допомогою інструментів.

Скільки поїздів отримали перебої в руху наразі невідомо. Слідчі не виключають, що кабелі отримали пошкодження внаслідок ремонтних робіт. Проте речник поліції сказав, що слідство виходить із припущення, що в такому разі оператора залізниці було б поінформовано.

Правоохоронці розшукують свідків.