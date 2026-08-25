У одному із департаментів Франції через торнадо постраждали понад 40 людей

У французькому департаменті Од через торнадо, яке пройшло у понеділок після обіду, 41 людина дістала поранення. 15 із них були госпіталізовані, а близько 300 будинків пошкоджено.

Про це пише Le Figaro.

Торнадо завдав величезної шкоди населеному пункту Помас, де проживає близько 1000 людей. Стихія обрушилася на село приблизно о 17:20.

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Серед постраждалих є вагітна жінка. Її будинок завалився, і жінка опинилася під уламками стіни, але її врятував диван.

Наразі тривають роботи з убезпечення будівель, зокрема перших поверхів найбільш постраждалих будинків, щоб запобігти ризику їхнього обвалення. Також перевіряють територію, щоб переконатися, що під завалами не залишилися люди. Водночас префектура уточнила, що зниклих безвісти наразі не шукають.

У понеділок увечері на місці події все ще працювали понад 120 пожежників, паралельно військовослужбовці жандармерії забезпечували охорону постраждалого району.

Вони мали протягом усієї ночі патрулювати територію та прилеглі райони, зокрема щоб не допустити мародерства у будинках, які залишилися без дахів і фактично відкритими для доступу.

🌪️ Vidéo exceptionnelle de la #tornade qui a touché les environs de Carcassonne !



Des grêlons de plusieurs centimètres, jusqu’à 3 à 5 cm, ont également touché les secteurs proches. Mais c’est surtout la tornade qui a causé d’importants dégâts, avec notamment des habitations… pic.twitter.com/KVTBgWanFG — vigiprevention_meteo (@VigipreventionM) August 24, 2026