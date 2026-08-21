На півдні Франції зафіксували рекордні опади, оголошено помаранчевий рівень небезпеки

На півдні Франції лютує негода, яка супроводжується зливами, градом та сильними поривами вітру. У низці районів за останню добу зафіксували рекордні для серпня обсяги опадів.

Про наслідки повідомляє BFMTV, а також Actu.fr.

У департаменті Приморські Альпи за добу випало 122,8 мм опадів. Попередній серпневий рекорд, встановлений у 2023 році, становив 49,8 мм. Через негоду за розпорядженням місцевої влади евакуювали відпочивальників із кількох кемпінгів.

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У департаменті Дром кількість опадів досягла 102 мм, перевищивши попередній рекорд 1992 року – 78 мм. На південному заході країни, у департаменті Од, ситуація також була складною. Увечері лише за 12 хвилин там випало 28,6 мм дощу. Сильна гроза накрила місцевий фестиваль: вітер зривав намети й банери, падали дерева, а люди потрапили під град.

Частина доріг залишається підтопленою. Негода почала активно поширюватися південним сходом Франції ще в четвер. У ніч проти п’ятниці там пройшло кілька хвиль сильних гроз. Станом на ранок 21 серпня 55 департаментів перебували під метеорологічним наглядом, а в чотирьох – Приморських Альпах, Варі та двох департаментах Корсики – діяв помаранчевий рівень небезпеки через грози та ризик повеней.

Найнебезпечнішу ситуацію метеорологи прогнозували саме на Корсиці. Там очікували сильні грози, град, дуже інтенсивні опади та пориви вітру, які можуть досягати 150 км/год. Водночас у Météo France зазначили, що грози на Корсиці виявилися слабшими, ніж передбачали попередні моделі. Через це помаранчевий рівень небезпеки на острові скасували, хоча нові грози там усе ще очікуються.

Orages: les images de la tempête à Castelnaudary, dans l'Aude pic.twitter.com/J7nJJl0OFF — BFM (@BFMTV) August 21, 2026

Місцева влада закликає жителів і туристів бути особливо обережними та за можливості уникати поїздок. Очікується, що протягом п’ятниці погода поступово стабілізується, однак наступного тижня у Франції можливе нове погіршення з дощами та грозами.