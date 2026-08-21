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ЗМІ: Росія провела ракетні випробування біля Курильських островів на тлі посилення напруженості з Японією

Нещодавно МЗС Росії викликало посла Японії через протест Токіо проти поїздки Путіна в цей регіон.

ЗМІ: Росія провела ракетні випробування біля Курильських островів на тлі посилення напруженості з Японією
Фото: wikimedia.org

Росія заявила про проведення ракетного випробування біля Курильських островів, які утримує Москва і на які претендує Токіо.

Про це повідомляють Kyodo News.

Навчання відбулися на тлі загострення суперечки щодо спірної території після першого в історії візиту туди президента Володимира Путіна минулого тижня.

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Невідомо, коли саме було проведено випробування. Однак нещодавно Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Японії в Росії Акіру Муто через протест Японії проти поїздки Путіна в цей регіон.

13 серпня Путін відвідав острів Еторофу, найбільший з чотирьох островів, які Японія називає Північними територіями, а Росія – Південними Курилами.

Москва заявила, що випробування провів підрозділ, оснащений ракетним комплексом “Бастіон”. Систему розгорнули на Еторофу. У них також взяли участь флагманський ракетний крейсер “Варяг” і атомний підводний човен “Омськ”.

Під час випробувань росіяни імітували атаку на кораблі противника, відпрацювавши ураження цілей на відстані щонайменше 300 кілометрів.

“Ми не можемо потурати крокам Росії щодо посилення військової присутності на чотирьох північних островах, оскільки вони суперечать позиції нашої країни”, – заявив міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотегі.

Високопоставлений чиновник міністерства повідомив, що Японія подала протест Росії після того, як Москва повідомила Токіо, що проведе ракетні навчання цього тижня.

  • Японія стверджує, що острови, до яких також належать Кунашир, Шикотан та група островів Хабомаї, були незаконно захоплені Радянським Союзом невдовзі після капітуляції Японії у Другій світовій війні 15 серпня 1945 року. Росія стверджує, що ці дії були законними, стверджуючи, що острови стали частиною її території унаслідок війни.
  • Зв'язки між Японією та Росією є напружені з моменту повномасштабнго вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
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