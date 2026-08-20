Асамблея держав-учасниць Міжнародного кримінального суду відреагувала на санкції США

Президія Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду висловила занепокоєння через нові санкції США проти президентки МКС і старшого юриста.
В організації наголосили, що ці дії, разом із попередніми обмеженнями проти МКС, є прикрими спробами перешкодити суду і його персоналу розслідувати найтяжчі злочини у світі, ідеться на сайті установи.
«Ескалація санкцій з боку адміністрації США щодо посадових осіб і співробітників Міжнародного кримінального суду ризикує підірвати поточні розслідування і завадити глобальним зусиллям, спрямованим на забезпечення відповідальності й відновлення справедливості для жертв найтяжчих злочинів, що викликають занепокоєння міжнародного співтовариства в цілому. Ці санкції підривають спільну відданість верховенству права, боротьбі з безкарністю та збереженню міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права», - наголосила у заяві Асамблея.
Вона підтвердила свою повну підтримку суду і закликала всі держави-учасниці Римського статуту залишатися непохитними у захисті принципів міжнародного правосуддя.
- Асамблея держав-учасниць є керівним і законодавчим органом МКС, до якого входять представники країн, що ратифікували Римський статут.
- Наразі Президію Асамблеї очолює Пяйві Каукоранта з Фінляндії разом із віцепрезидентами Майклом Імраном Кану зі Сьєрра-Леоне і Маргаретою Кассанганою з Польщі.
Санкції США проти МКС: що відомо
- 18 серпня держсекретар США Марко Рубіо оголосив про запровадження санкцій проти президентки суду Томоко Акане і старшого юриста Абдулая Сеє.
- Загалом адміністрація президента США оголосила про санкції щонайменше проти 11 посадовців МКС, серед яких дев’ять суддів та головний прокурор.
- Санкції з’явилися у відповідь на розслідування МКС щодо дій американських військовослужбовців в Афганістані, а також через ордери на арешт високопоставлених ізраїльських посадовців, зокрема прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, у справі про ймовірні воєнні злочини в секторі Гази. Нетаньягу звинуватив суд у антисемітизмі.
- До речі, ні США, ні Ізраїль не є членами МКС.
- Раніше адміністрація Трампа вимагала від суду змінити статут, щоб уникнути розслідування щодо президента США і посадовців.
- Міжнародний кримінальний суд засудив нові санкції Штатів.