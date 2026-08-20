Асамблея держав-учасниць Міжнародного кримінального суду відреагувала на санкції США

Президія Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду висловила занепокоєння через нові санкції США проти президентки МКС і старшого юриста.

В організації наголосили, що ці дії, разом із попередніми обмеженнями проти МКС, є прикрими спробами перешкодити суду і його персоналу розслідувати найтяжчі злочини у світі, ідеться на сайті установи.

«Ескалація санкцій з боку адміністрації США щодо посадових осіб і співробітників Міжнародного кримінального суду ризикує підірвати поточні розслідування і завадити глобальним зусиллям, спрямованим на забезпечення відповідальності й відновлення справедливості для жертв найтяжчих злочинів, що викликають занепокоєння міжнародного співтовариства в цілому. Ці санкції підривають спільну відданість верховенству права, боротьбі з безкарністю та збереженню міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права», - наголосила у заяві Асамблея.

Вона підтвердила свою повну підтримку суду і закликала всі держави-учасниці Римського статуту залишатися непохитними у захисті принципів міжнародного правосуддя.

Асамблея держав-учасниць є керівним і законодавчим органом МКС, до якого входять представники країн, що ратифікували Римський статут.

Наразі Президію Асамблеї очолює Пяйві Каукоранта з Фінляндії разом із віцепрезидентами Майклом Імраном Кану зі Сьєрра-Леоне і Маргаретою Кассанганою з Польщі.

Санкції США проти МКС: що відомо