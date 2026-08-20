​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ГоловнаСвіт

Асамблея держав-учасниць Міжнародного кримінального суду відреагувала на санкції США

Нові обмеження можуть вплинути на поточні розслідування МКС, заявляє Асамблея.

Асамблея держав-учасниць Міжнародного кримінального суду відреагувала на санкції США
Асамблея МКС
Фото: сайт МКС

Президія Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду висловила занепокоєння через нові санкції США проти президентки МКС і старшого юриста. 

В організації наголосили, що ці дії, разом із попередніми обмеженнями проти МКС, є прикрими спробами перешкодити суду і його персоналу розслідувати найтяжчі злочини у світі, ідеться на сайті установи.

«Ескалація санкцій з боку адміністрації США щодо посадових осіб і співробітників Міжнародного кримінального суду ризикує підірвати поточні розслідування і завадити глобальним зусиллям, спрямованим на забезпечення відповідальності й відновлення справедливості для жертв найтяжчих злочинів, що викликають занепокоєння міжнародного співтовариства в цілому. Ці санкції підривають спільну відданість верховенству права, боротьбі з безкарністю та збереженню міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права», - наголосила у заяві Асамблея.

Вона підтвердила свою повну підтримку суду і закликала всі держави-учасниці Римського статуту залишатися непохитними у захисті принципів міжнародного правосуддя.

  • Асамблея держав-учасниць є керівним і законодавчим органом МКС, до якого входять представники країн, що ратифікували Римський статут. 
  • Наразі Президію Асамблеї очолює Пяйві Каукоранта з Фінляндії разом із віцепрезидентами Майклом Імраном Кану зі Сьєрра-Леоне і Маргаретою Кассанганою з Польщі.

Санкції США проти МКС: що відомо

  • 18 серпня держсекретар США Марко Рубіо оголосив про запровадження санкцій проти президентки суду Томоко Акане і старшого юриста Абдулая Сеє. 
  • Загалом адміністрація президента США оголосила про санкції щонайменше проти 11 посадовців МКС, серед яких дев’ять суддів та головний прокурор. 
  • Санкції з’явилися у відповідь на розслідування МКС щодо дій американських військовослужбовців в Афганістані, а також через ордери на арешт високопоставлених ізраїльських посадовців, зокрема прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, у справі про ймовірні воєнні злочини в секторі Гази. Нетаньягу звинуватив суд у антисемітизмі.
  • До речі, ні США, ні Ізраїль не є членами МКС.
  • Раніше адміністрація Трампа вимагала від суду змінити статут, щоб уникнути розслідування щодо президента США і посадовців.
  • Міжнародний кримінальний суд засудив нові санкції Штатів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies