Будівництво заводу українського виробника ракет Fire Point у Данії відклали до кінця 2027 року

Придбана будівля не відповідала вимогам безпеки для виготовлення ракетного палива, тому зводять нове приміщення.

Початок будівництва заводу з виробництва твердого ракетного палива для крилатих ракет «Фламінго», який українська компанія Fire Point будує в Данії, перенесли на кінець 2027 року.

Спершу роботи планували на кінець цього року, однак вартість проєкту зросла з 50 мільйонів євро до понад 150 мільйонів євро, передає Euractiv.

Данія скасувала понад 20 законодавчих перепон, аби прискорити запуск виробництва. Але компанія зіткнулася з проблемами під час будівництва. Придбана будівля не відповідала вимогам безпеки для виготовлення ракетного палива, тому виробник змушений зводити новий об'єкт. Це підтвердило данське бізнес-агентство.

Генеральна директорка Fire Point Ірина Терех зазначила, що європейська бюрократія гальмує оборонні проєкти. За її словами, компанія прагне винести виробництво за межі України задля безпеки і стабільності, оскільки зараз її потужності з виготовлення ракет і дронів роззосереджені на 90 різних локаціях всередині нашої держави.