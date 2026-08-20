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Defense Tech

Будівництво заводу українського виробника ракет Fire Point у Данії відклали до кінця 2027 року

Придбана будівля не відповідала вимогам безпеки для виготовлення ракетного палива, тому зводять нове приміщення.

Будівництво заводу українського виробника ракет Fire Point у Данії відклали до кінця 2027 року
Міністр економіки Данії, бургомістр і директор відділення Fire Point на місці майбутнього заводу
Фото: Bild

Початок будівництва заводу з виробництва твердого ракетного палива для крилатих ракет «Фламінго», який українська компанія Fire Point будує в Данії, перенесли на кінець 2027 року. 

Спершу роботи планували на кінець цього року, однак вартість проєкту зросла з 50 мільйонів євро до понад 150 мільйонів євро, передає Euractiv.

Данія скасувала понад 20 законодавчих перепон, аби прискорити запуск виробництва. Але компанія зіткнулася з проблемами під час будівництва. Придбана будівля не відповідала вимогам безпеки для виготовлення ракетного палива, тому виробник змушений зводити новий об'єкт. Це підтвердило данське бізнес-агентство.

Генеральна директорка Fire Point Ірина Терех зазначила, що європейська бюрократія гальмує оборонні проєкти. За її словами, компанія прагне винести виробництво за межі України задля безпеки і стабільності, оскільки зараз її потужності з виготовлення ракет і дронів роззосереджені на 90 різних локаціях всередині нашої держави.

  • Торік у грудні уряд Данії першим із країн-членів НАТО дозволив Україні збудувати військове виробництво на своїй території.
  • Завод мають побудувати біля авіабази Скрюдструп. Очікується, що таке розміщення виключить ризик російської атаки на об’єкт.
Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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