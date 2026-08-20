Місія NASA з порятунку телескопа Swift зазнала невдачі, супутник згорить

В межах безпрецедентної місії вартістю 30 мільйонів доларів робот мав захопити телескоп і відштовхнути його далі на орбіту.

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Місія NASA з порятунку телескопа Swift від згоряння в атмосфері зазнала невдачі через втрату контролю над космічним рятувальним безпілотником.

Про це повідомило космічне агентство США, пише France24.

Космічний телескоп Swift, який досліджує найпотужніші вибухи у Всесвіті, тепер, найімовірніше, упаде на Землю й згорить пізніше цього року.

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В межах безпрецедентної місії вартістю 30 мільйонів доларів робот мав захопити телескоп і відштовхнути його далі на орбіту.

“Це не той результат, до якого ми прагнули, але це не змінює того, що місія була варта спроби”, – сказав адміністратор NASA Джаред Айзекман.

Розробники сподівалися, що місія відкриє шлях для продовження роботи інших супутників.

Космічний безпілотник розробив американський стартап Katalyst, його запустили 3 липня малою ракетою Pegasus із літака.

Однак 28 липня в компанії повідомили, що апарат вже 72 години хаотично обертається через низку проблем, зокрема втрату зв'язку.

У NASA зазначили, що апарат усе одно спробує дістатися телескопа Swift, але вже як експеримент, аби науковці та інженери отримали досвід для майбутніх аналогічних місій. У середу Katalyst та NASA оголосили про скасування місії через “тривалі проблеми з контролем орієнтації”.

Агентство запустило Swift у 2004 році для дослідження гамма-сплесків.