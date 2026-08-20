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Південна Корея оцінює ядерний арсенал КНДР у 80–120 боєголовок

Трамп сказав, що Північна Корея володіє 57 боєголовками. 

Південна Корея оцінює ядерний арсенал КНДР у 80–120 боєголовок
Лідер КНДР Кім Чен Ин
Фото: EPA/UPG

Південна Корея оцінює, що Північна Корея має від 80 до 120 ядерних боєголовок, заявив у четвер міністр оборони країни Ан Гю Бек. Ця оцінка значно перевищує нещодавню заяву президента США Дональда Трампа, який говорив про 57 ядерних боєприпасів у розпорядженні Пхеньяна.

Про це пише Reuters. 

«Зазвичай ми оцінюємо їхню кількість приблизно у 80–120, але визначити точну цифру дуже складно», – сказав Ан на засіданні парламентського комітету.

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Згодом міністр уточнив, що ця оцінка ґрунтується на даних приватних дослідницьких організацій, і військові Південної Кореї офіційно підтвердити ці цифри не можуть.

На запитання про заяву Трампа днем раніше, що Кім Чен Ин має 57 «дуже потужних ядерних боєприпасів», Ан відповів, що «цифри, схоже, дещо відрізняються».

Південна Корея традиційно уникає публічного розкриття детальних оцінок ядерного арсеналу Північної Кореї. Крім того, Сеул офіційно не визнає Пхеньян ядерною державою, дотримуючись багаторічної політики підтримки денуклеаризації Корейського півострова.

Ан підтвердив цю позицію, відповідаючи на запитання, чи визнає уряд Південної Кореї Північну Корею державою, яка володіє ядерною зброєю.

Міністр також відмовився коментувати, чи означає згадка Трампом 57 боєголовок визнання США ядерного статусу Північної Кореї. За його словами, міністру оборони Південної Кореї було б недоречно коментувати заяви президента Америки. Ан заявив, що Південна Корея й надалі покладатиметься на американську ядерну парасольку, відповідно до своєї багаторічної політики відмови від власної ядерної зброї.

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