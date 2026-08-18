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Розвідка: Росія може залучити до 50 тисяч військових КНДР, середній вік цього контингенту – до 30 років

Зараз на території Росії перебувають близько 8,5 тисячі військових із Північної Кореї.

Розвідка: Росія може залучити до 50 тисяч військових КНДР, середній вік цього контингенту – до 30 років
Солдат КНДР у Курській області Росії
Фото: скрин відео

Станом на серпень 2026 року в Росії перебувають близько 8,5 тисячі військових із КНДР. Середній вік північнокорейських військових – до 30 років. Москва також може готуватися до розгортання нового контингенту чисельністю до 50 тисяч бійців. 

Про це заступник керівника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів BBC.

За даними української розвідки, нинішній північнокорейський контингент зведений у чотири бригади та входить до складу російського угруповання "Север". Наразі військові КНДР не беруть активної участі в боях проти України, їх використовують для прикриття російського кордону.

Загалом через ротації в Росії вже могли побувати 23-25 тисяч північнокорейських військових. ГУР оцінює безповоротні втрати контингенту до 3 тисяч осіб, зокрема санітарні втрати – до 1,5 тисячі.

Новий контингент може налічувати від 30 до 50 тисяч військових. Українська розвідка наразі не має даних про плани Росії залучити їх безпосередньо до бойових дій на території України.

Водночас розгортання північнокорейських військ у Росії може дозволити Кремлю вивільнити власні підрозділи, які нині використовують для охорони кордону, і перекинути їх на український фронт.

  • Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у Кремлі ухвалили рішення збільшити кількість  північнокорейців до 30-50 тисяч. Президент пояснив, що вони вивчають досвід сучасної війни. Це може допомогти КНДР у разі загострення ситуації в Тихоокеанському регіоні.
  • Також Україна вже виявляла північнокорейські ракети на своїй території.
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