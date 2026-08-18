Головне за ніч та ранок вівторка, 18 серпня: ракетний удар по Печенігах, понад 240 боєзіткнень, масована атака дронів на Москву

Нічні повітряні атаки , 244 бойових зіткнення, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, підозри військовим районного ТЦК та СП Одеси.

Сьогодні, 18 серпня, російська армія завдала ракетного удару по Печенігах на Харківщині. За оновленою інформацією, загинули 10 людей. Кількість поранених зросла з 17 до 18.

Унаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів.

За попередньою інформацією, ворог використав дві ракети «Бандероль».

Реклама

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 244 бойових зіткнення.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 27 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка, Софіївка, Русин Яр та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Новопавлівка.

34 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1210 окупантів, 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 5 систем ППО, 10 НРК, 443 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 7 штук спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 469 970 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Київській області вранці 18 серпня протиповітряна оборона відбивала атаку ворожих дронів.

Повітряні сили попереджали про рух групи реактивних дронів у бік Броварів. Була загроза і для столиці. Станом на 7:50 відомо про ушкодження в Броварському районі. Пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення і приватний будинок.

Реклама

Інформації щодо постраждалих не надходило.

Пізніше стало відомо про влучання у розподільчий центр мережі магазинів EVA у Броварах. Він також обслуговує інтернет-магазин EVA.UA.

Аналітики Головного управління розвідки вважають, що на полі бою немає жодних ознак, які б вказували на готовність Росії припинити вогонь і почати переговори. План Росії такий, що до кінця року жодних домовленостей і підписання мирної угоди не буде, повідомив у розмові з РБК-Україна заступник голови ГУР Вадим Скібіцький.

Кремль хоче досягнути поставлених цілей. Зокрема завершити окупацію Донецької і Луганської областей.

Зимові обстріли, за даними розвідки, будуть зосереджені по тих самих об'єктах, що й раніше: оборонно-промисловий комплекс, енергетика, логістика, АЗС і військові об'єкти.

Також цілями ворога може стати водопостачання, газовидобуток і газотранспортна інфраструктура в Харківській та Полтавській областях.

Докладніше – в новині.

У ніч на 18 серпня ціллю масованої атаки безпілотників у Росії стала Москва. Спершу мер міста Сергій Собянін повідомив про не менше 70 БПЛА, які летіли до російської столиці.

З вечора і станом на 5 ранку, за його словами, у бік Московського регіону летіли 620 БпЛА, з них 180 збили безпосередньо в його межах.

Реклама

Загалом у всіх регіонах міністерство оборони Росії нарахувало 791 дрон.

Один із житлових будинків постраждав через невдалу роботу російського ППО. Також попередньо відомо про атаку на Московський нафтопереробний завод.

Губернатор Андрєй Воробйов повідомив, що в Раменскому окрузі внаслідок падіння дрона на будинок постраждала дитина 10 років – в неї уламкове поранення руки. Також постраждали чоловік і жінка в інших населених пунктах.

Є ушкодження в Павлово-Посадському окрузі, Богородському, Коломні, Котельниках і Електросталі.

Московські аеропорти "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Жуковський" обмежили роботу і відмовилися приймати деякі з рейсів через загрозу дронів.

Станом на ранок 18 серпня на Підмосков'ї без електрики залишилося понад п'ять тисяч споживачів та 46 «соціально значущих об'єктів».

Верховна Рада завтра розгляне кандидатури на посади міністра оборони та міністра закордонних справ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Цю інформацію LB.ua також підтвердили джерела зі «Слуги народу».

За словами Железняка, на Погоджувальній раді оголосили, що сьогодні у кандидатів буде зустріч із фракціями, а завтра — голосування за Міноборони та МЗС. Подання на Євгена Хмару та Андрія Сибігу, за інформацією Железняка, президент має внести сьогодні ввечері.

Подробиці – в новині.

Реклама

Десятьом військовим районного ТЦК та СП Одеси повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі і катуванні. За інформацією слідства, упродовж кількох місяців вони затримували людей, застосовували сльозогінний газ, били і доставляли силоміць до центру комплектування.

Відомо про вісьмох потерпілих. Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що в одному випадку чоловіка збили автомобілем. «Іншого душили, били, надягли кайданки та під погрозами вимагали пароль від телефону», – сказав він.

Семеро з десяти підозрюваних були мобілізовані навесні 2025 року. Кравченко наголосив, що мобілізація – це обов'язок, а катування – злочин.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!