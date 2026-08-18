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Росія завдала ракетного удару по Печенігах, в ОВА повідомили про десятьох загиблих

Відомо про постраждалих. 

Росія завдала ракетного удару по Печенігах, в ОВА повідомили про десятьох загиблих
Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні, 18 серпня, російська армія завдала ракетного удару по Печенігах на Харківщині. Попередньо відомо про десятьох загиблих та вісьмох постраждалих.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. 

«Окупанти завдали ракетного удару по Печенігах. За попередньою інформацією, загинуло 10 людей. Ще 8 людей постраждали. Їм надається вся необхідна медична допомога», – написав він. 

Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів. 

Екстрені служби вже на місці. 

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