На Херсонщині російський боєприпас упав у дитяче ліжечко, де спав дворічний хлопчик

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У Херсоні під час російської атаки боєприпас залетів у приватний будинок. Він пробив вікно та опинився у дитячій кімнаті.

Про це повідомила у Telegram Нацполіція України.

Боєприпас впав у ліжечко, де в цей момент спав дворічний хлопчик. Дитина не постраждала. Мати із сином після атаки звернулися до лікарні. За даними поліції, загрози їхньому життю немає.

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Правоохоронці разом із волонтерами готують евакуацію родини до безпечнішого міста.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Ця атака стала однією з численних по Херсонщині протягом доби. У Новокаїрах FPV-дрон убив двох чоловіків. Загиблим було 58 та 67 років.

Ще 12 людей отримали поранення. Серед них двоє поліцейських. У Херсоні російські військові атакували їх FPV-дроном.

Також постраждали водій маршрутки, водії цивільних автомобілів та жителі Херсона, Нововоронцовки, Гаврилівки й Білозерки.