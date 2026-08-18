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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, зокрема дитина.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, у Ізюмі поранені 18-річний чоловік і 9-річний хлопчик, отримали гостру реакцію на стрес жінки 54 і 77 років та чоловіки 71 і 57 років. У сел. Золочів поранений 28-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 15-річному хлопцю, який 14 серпня зазнав поранень у с. Веселе Лозівської громади.

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Ворог атакував БпЛА Індустріальний район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета;

2 КАБ;

1 РСЗВ;

3 БпЛА типу «Молнія»;

77 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено АЗС.

В Богодухівському районі пошкоджено складську будівлю у сел. Коломак та автомобіль у сел. Золочів.

В Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки, електромережі у с. Гусарівка, 2 приватні будинки, господарчу споруду, 2 автомобілі в с. Вербівка та 5 приватних будинків у Ізюмі.

У Лозівському районі пошкоджено навчальний заклад в м. Златопіль та АЗС у сел. Близнюки.

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок в с. Бугаївка.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 286 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 53 163 людини.