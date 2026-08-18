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Уночі внаслідок атак у Дніпропетровській області було поранено 19-річну дівчину

Ворог поцілив по багатоповерхівці в Нікопольському районі. 

Уночі внаслідок атак у Дніпропетровській області було поранено 19-річну дівчину
Росіяни вдарили по будинку
Фото: Дніпропетровська ОВА Telegram

Унаслідок вечірніх і нічних ударів ворога по Дніпропетровській області поранень дістала одна людина. Понад 30 разів Росія відкривала вогонь по чотирьох районах, застосовувавши артилерію і дрони. 

Потерпілою є дівчина 19-років у Нікопольському районі. Там окупанти атакували райцентр, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську і Марганецьку громади, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram. 

«Виникли пожежі в п'ятиповерхівці та на підприємстві. Пошкоджені інфраструктура та вантажівки. Постраждала 19-річна дівчина. Вона лікуватиметься амбулаторно», – сказав він.

У Кам'янському пошкоджені підприємства. Виникли пожежі. У Зеленодольській громаді Криворізького району понівечена інфраструктура. В Українській громаді Синельниківського району пошкоджено приватний будинок.

  • Учора ворог убив працівника шахти в Дніпропетровській області, ще один дістав поранень. Загалом за день росіяни вбили в регіоні двох людей. Вони відкривали вогонь понад вісімдесят разів.
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