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У вівторок в більшості областей України очікуються дощі та грози

В західних областях та на Житомирщині температурний максимум +25°, на решті територій +33°.

У вівторок в більшості областей України очікуються дощі та грози
Прогноз погоди на 18 серпня
Фото: Український гідрометцентр в Facebook

У вівторок, 18 серпня в більшості областей України, окрім південного сходу та сходу, очікуються дощі та грози. На заході місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Мінлива хмарність. Вітер південний, в західних областях з переходом на північно-західний,  7-12 м/с.  

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Температура повітря вночі 15-20°; вдень 28-33°, в західних областях та на Житомирщині 20-25°.

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі 15-20°, вдень 28-33°; у Києві вночі 18-20°, вдень 28-30°.

У зв'язку з погодними умовами, 18-20 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської та Закарпатської областей оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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