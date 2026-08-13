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Гідрометцентр: в п'ятницю в Україні буде тепло, опадів не прогнозується

Найтепліше буде на півдні та Закарпатті.

Гідрометцентр: в п'ятницю в Україні буде тепло, опадів не прогнозується
Фото: pixabay

В п'ятницю, 14 серпня, в Україні не прогнозується опадів. Вночі буде прохолодно, а вдень повітря прогріватиметься до +29°. Найтепліше буде в південній частині країни, а вдень і на Закарпатті.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди 14 серпня
Фото: Український гідрометцентр в Facebook
Прогноз погоди 14 серпня

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Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 8-13°, вдень 21-26°, на Закарпатті до 32°; на півдні країни вночі 11-16°, вдень 24-29°.

На Київщині та в Києві також без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с.

Температура повітря по області вночі вночі 8-13°, вдень 21-26°; у Києві вночі 11-13°, вдень 23-25°.

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