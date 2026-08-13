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Майже 60 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину: є поранені

Внаслідок атак постраждало четверо людей.

Майже 60 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину: є поранені
Ілюстративне фото

Упродовж дня, 13 серпня, російські війська майже 60 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Під ударом опинились чотири райони області. Четверо людей дістали поранень. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Павлограді через атаку понівечене приміщення логістичної компанії. Постраждали чоловіки 37 і 49 років, вони лікуватимуться амбулаторно.

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На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені будівля банку, гуртожиток, кінотеатр, багатоквартирний будинок, приватна оселя, автомобілі. 

Постраждали 63-річний чоловік та 21-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно. 

У Синельниківському районі противник цілив по Васильківській, Раївській та Покровській громадах. Понівечені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, приватні будинки, магазин. 

На Криворіжжі росіяни завдали удару по Грушівській громаді. Зайнялася пожежа.

  • У Нікопольському районі Дніпропетровської області російські військові атакували рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу.
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