Загальна сума збитків, завданих державі, зросла з 90 до 254 мільйонів гривень.

НАБУ і САП встановили нові факти у справі щодо Держспецзв'язку про розтрату коштів під час закупівлі дронів для Сил оборони у 2023 році.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Загальна сума збитків, завданих державі, зросла з 90 до 254 мільйонів гривень. Детективи виявили залучення до схеми ще двох компаній, пов'язаних із попереднім постачальником, із якими посадовці Держспецзв'язку у вересні 2023 року уклали додаткові угоди на постачання безпілотників DJI Mavic 3T, DJI Mavic 3Pro та DJI Matrice M30T.

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За інформацією Бюро, техніку купували за цінами, які перевищували ринкові на 60–90%, а переможців визначали заздалегідь. Про фальсифікацію свідчить факт, що посадовці направили запит на комерційну пропозицію підприємству, яке офіційно зареєстрували лише через кілька днів після відправлення листа. Отриманий прибуток учасники оборудки виводили на рахунки підконтрольних компаній, зокрема, за кордоном.

Наразі правоохоронці оновили підозри чотирьом особам, яких викрили раніше, а також повідомили про підозру фактичному контролеру приватних підприємств.

Дії фігурантів схеми кваліфікували як розтрату майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

У НАБУ додали, що слідчим уже вдалося заблокувати понад 4 мільйони доларів на закордонних рахунках і 17 мільйонів гривень в Україні. Досудове розслідування триває.