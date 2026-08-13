Заочну підозру отримав зрадник з Луганщини, який катував українських полонених

Зловмисником є мешканець Сорокиного (колишній Краснодон), який після захоплення міста приєднався до збройних угруповань РФ.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

СБУ заочно повідомила про підозру посадовцю окупаційної тюрми на Луганщині, який катував українських полонених.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Служба безпеки зібрала доказову базу на Олександра Шкорупата – “інспектора виправної колонії № 4 управління федеральної служби виконання покарань по лнр рф” в окупованому Суходільську на Луганщині.

Реклама

Як з’ясувало розслідування, фігурант причетний до масових катувань українських військовополонених.

За матеріалами справи, зловмисником є мешканець Сорокиного (колишній Краснодон), який після захоплення міста приєднався до збройних угруповань РФ. Окупанти призначили його до “адміністрації” окупаційної тюрми, де утримували полонених українських воїнів та учасників руху опору.

Встановлено, що протягом 2022–2025 років Шкорупат регулярно брав участь у тортурах над потерпілими.

Задокументовано, як під час здійснення конвою, шикувань, обшуків та примусових робіт на об’єктах колонії фігурант бив полонених руками і ногами, а також гумовими кийками та дерев’яними палицями. Після цього потерпілих навмисно позбавляли медичної допомоги і на тривалий час залишали без їжі та води.

Такі дії зловмисника грубо порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, якою категорично забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, які створюють загрозу життю та здоров’ю військовополонених.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Шкорупату про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими).

Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України.