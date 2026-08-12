Омбудсман Дмитро Лубінець пояснив чому досі не вдалось евакуювати цивільних з окупованих Олешок

За його словами, там перебуває близько шести тисяч цивільних, зокрема дітей.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на брифінгу пояснив, чому вже пів року не вдається забезпечити евакуацію цивільних з окупованих Олешок на Херсонщині й навколишніх сіл. Там перебуває близько шести тисяч цивільних жителів, зокрема дітей.

Про це пише Радіо Свобода.

«Ситуація там погіршилася. Там давно нема нормальної їжі, проблеми з водою, великі проблеми з медикаментами. Територію контролюють росіяни. Фактично заблокували виїзд цивільного населення. Міжнародний комітет Червоного Хреста не допускають. Ми стукаємо в усі двері, в усі міжнародні організації надсилаємо листи, ведемо окремі перемовини з росіянами. Але весь цей час росіяни просто блокують цей виїзд», – сказав омбудсман на брифінгу.

За словами Лубінця, Україна зі свого боку, виконала всі необхідні підготовчі умови для евакуація людей, а під час переговорів із росіянами неодноразово вдавалося погодити механізм, який вони спочатку підтримувала. Водночас остаточне виконання домовленостей залишається за російською стороною, додав він.

«Станом на зараз я ще продовжую сподіватися, що російська сторона виконає домовленості, яких ми досягнули», – зазначив Лубінець.

На думку керівника Об’єднаного центру з пошуку і звільнення військовополонених Андрія Пастернака, Росію не влаштовує, що Україна намагається верифікувати кожну особу, яка хоче виїхати з Олешок.