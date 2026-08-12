Окупанти обстріляли Дніпропетровщину дронами та артилерією

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Упродовж дня, 12 серпня, російська армія майже 50 разів атакувала три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади. Пошкоджені підприємство, Будинок культури, багатоквартирний будинок, приватні оселі, автівка.

У Синельниківському районі під ударом були Миколаївська, Українська, Дубовиківська громади. Понівечені агропідприємство і приватні будинки.

На Криворіжжі противник завдав удару по Зеленодольській громаді.