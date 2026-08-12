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На Запоріжжі близько 5 тисяч абонентів залишилися без світла через обстріли РФ

Йдеться про Кушугумську громаду.

На Запоріжжі близько 5 тисяч абонентів залишилися без світла через обстріли РФ
Наслідки осбтрілів енергетичної інфраструктури України
Фото: Укренерго

Близько 5 тисяч абонентів Кушугумської громади Запорізької області залишилися без електропостачання. 

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Через ворожий удар у Кушугумській громаді близько 5 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. Відновлювальні роботи будуть розпочаті, як тільки дозволять безпекові умови", – ідеться у повідомленні.

  • У ніч на 12 серпня росіяни обстріляли ракетами і БПЛА Запоріжжя. Основною ціллю удару став торговельний комплекс мережі "Епіцентр".
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