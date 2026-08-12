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У липні підрозділи безпілотних систем ЗСУ виконали понад 449 тисяч завдань, – Генштаб

Уражено 226 тисяч цілей противника.

У липні підрозділи безпілотних систем ЗСУ виконали понад 449 тисяч завдань, – Генштаб
Український військовослужбовець
Фото: Генштаб

Сили оборони у липні збільшили застосування безпілотних і роботизованих систем на полі бою та для виконання логістичних завдань.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Упродовж минулого місяця підрозділи безпілотних систем виконали 449 тисяч завдань – на 3% більше, ніж у червні. За їхніми результатами було уражено 226 тисяч цілей противника, що на 13% більше порівняно з попереднім місяцем.

Також українські військові активно збільшують застосування наземних роботизованих комплексів. У липні вони виконали понад 23,7 тисячі завдань – на 41% більше, ніж у червні.

Окремо Генштаб відзначає застосування FPV-дронів. У липні українські підрозділи виконали 376 тисяч таких завдань, продемонструвавши приріст на 6% за місяць. Співвідношення застосування FPV-дронів становило 1,6 до 1 на користь України.

У Генштабі наголошують, що розвиток безпілотних і роботизованих систем насамперед спрямований на збереження життя та здоров’я військовослужбовців. Дистанційне виконання більшої кількості завдань дозволяє зменшувати ризик безпосереднього контакту військових із противником.

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